Une absence surprenante chez les Diables Rouges : voici la raison

Il y a eu quelques surprises dans la sélection de Domenico Tedesco. Arthur Vermeeren, par exemple n'y figure pas. Le milieu de terrain du Red Bull Leipzig doit jouer avec les Espoirs, ce qui est assez inattendu.

Arthur Vermeeren a été rapidement évoqué par Tedesco lors de sa conférence de presse. Pourtant, il l'a déjà qualifié plusieurs fois de "l'avenir de l'équipe nationale" et aurait toujours dû être présent dans d'autres circonstances.

"Nous avons décidé qu'il serait mieux pour Arthur de jouer avec les espoirs", a déclaré Domenico Tedesco à propos du jeune joueur de Leipzig. Voici la raison principale de son absence. Les espoirs de Gill Swerts joueront en effet deux matchs très importants le vendredi 11 octobre et le mardi 15 octobre. Le premier contre l'Écosse sera crucial pour la qualification pour l'Euro en Slovénie.

Arthur Vermeeren absent de la liste de Domenico Tedesco : les explications

Un tournoi auquel la Belgique, de par son statut, doit participer. Le fait de manquer l'Euro espoirs serait vécu comme une petite catastrophe. La défaite précédente à domicile contre l'Écosse, encore dans les mémoires, a fait très mal.

Et c'est justement l'Écosse qui est le plus grand concurrent des Diablotins pour la deuxième place. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour la phase finale. Vermeeren devra donc apporter une sérieuse injection de qualité au milieu de terrain des jeunes Diables.

Vermeeren respecte cette décision

D'après nos informations, Arthur Vermeeren aurait compris cette décision de ne pas le reprendre pour les prochains matchs de l'équipe nationale.

Il n'a joué que 131 minutes cette saison pour Leipzig et Tedesco ne peut se permettre de simplement reprendre et faire jouer des éléments en manque de forme ou de rythme. Surtout pas contre l'Italie et la France...