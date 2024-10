Et si Adriano Bertaccini n'avait pas signé à Saint-Trond, mais ailleurs en Belgique ? "L'indemnité demandée par Liège était trop haute pour eux"

L'hiver dernier, Adriano Bertaccini a quitté le RFC Liège après six mois de haute voltige pour rejoindre Saint-Trond. Le buteur aurait cependant pu signer ailleurs en Belgique.

Tout juste venu de D1 amateurs, Adriano Bertaccini n'a eu besoin que de quelques mois pour s'adapter aux réalités du monde professionnel.

Alors que le RFC Liège venait tout juste de rejoindre la Challenger Pro League, l'attaquant carolo en était le meilleur buteur après une demi-saison.

De quoi lui attirer les louanges d'autres clubs, évidemment. Bertaccini a signé à Saint-Trond, où il a été préparé pendant six mois avant de, cette saison, entrer réellement dans les comptes pour une place de titulaire.

Sous la houlette de Felice Mazzù, un autre Carolo, tout se déroule bien pour l'attaquant de 24 ans, auteur de quatre buts en huit rencontres de championnat.

Toutefois, Bertaccini aurait bien pu ne pas évoluer en Jupiler Pro League, cette saison, mais bien dans un club plus ambitieux de D1B, Zulte, qui avait contacté l'ancien Sang & Marine.

"Je pense que les contacts se sont réduits à cause des frais de transfert demandés par Liège. Il est logique qu'une équipe de Challenger Pro League ne veuille pas dépenser plus d'un million d'euros pour un seul joueur" a estimé Bertaccini dans les colonnes de La Capitale. Au stade arc-en-ciel, Bertaccini aurait été rejoint par son coéquipier, Benoît Nyssen, quelques mois plus tard.