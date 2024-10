"Il faut savoir tourner la page" : Felice Mazzù évoque le derby wallon et le derby limbourgeois

Felice Mazzù aborde le derby limbourgeois qu'il va disputer en tant que coach avec Saint-Trond pour la première fois. Mais le coach belge parle également du derby wallon qui aura lieu ce dimanche.

En tant que nouveau coach de Saint-Trond, Felice Mazzù s'apprête à disputer son premier derby limbourgeois. En effet, les Canaris affrontent le KRC Genk ce dimanche à 13h30.

Le natif de Charleroi connait bien ce derby : "J'ai vécu ce derby, si vous vous souvenez. STVV - Genk, ce fameux 3-3, où on menait 0-3 avec Genk. Deux buts sur penalty de Ianis Hagi. Et c'est 0-3, le match est arrêté à cause de débordements. Sur les 20-25 dernières minutes, Saint-Trond revient à 3-3. Donc je connais la valeur des derbys. J'en ai fait d'autres avec Charleroi et le Standard. Je sais que l'atmosphère est différente."

"Je suis très excité et assez pressé d'être là dimanche, et de pouvoir jouer contre la meilleure équipe de Belgique aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui dans les résultats, car ils sont premiers, mais certainement dans la manière. Fink réinstalle un superbe football avec des résultats," explique l'entraîneur au micro de DAZN.

"On est prêts, on est excités, on a envie. Je connais les valeurs d'un derby, comment les publics opposés peuvent s'acharner. On devra être prêts dans les émotions. Footballistiquement, on sera prêts. On sait qu'on va jouer contre une grosse équipe de qualité qui intrinsèquement est meilleure. Mais je sais que mon équipe est capable de faire un bon match."

Standard - Charleroi, un match particulier pour Mazzù ?

Mazzù a également pris la parole sur le match entre le Standard et Charleroi ce dimanche : "Est-ce que je vais regarder ce match avec une attention spéciale ? Non, pas particulièrement. Je ne sais pas si je regarderai le match, peut-être que je le regarderai."

"Bien évidemment que je ne serai pas dans l'émotion comme quand j'étais coach. Je vais le regarder comme deux adversaires que je vais rencontrer bientôt. Je pense qu'il faut savoir tourner la page et fermer le livre. Aujourd'hui, je l'ai fermé et je me consacre à mon nouveau club."