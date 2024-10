"Je sais ce que je veux pour la saison prochaine" : Mario Stroeykens évoque son avenir

Âgé de 20 ans, Mario Stroeykens a déjà accumulé de nombreux matchs avec Anderlecht. Le jeune talent s'exprime sur son avenir, alors que plusieurs clubs montrent un intérêt croissant pour lui.

Mario Stroeykens n’a que 20 ans, mais il compte déjà 107 matchs sous le maillot d’Anderlecht, avec à son actif 13 buts et 13 passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un joueur aussi jeune, qui suscitent logiquement un grand intérêt. L’Olympique de Marseille a récemment été mentionné, et Stroeykens aurait même pu rejoindre l’Ajax la saison passée.

Ambitieux, le jeune joueur nourrit de grandes aspirations pour cette saison avec Anderlecht, tout en restant ouvert à un possible départ. "Je veux prouver que la saison dernière n’était pas un coup de chance et que je peux continuer à progresser. Cela doit se refléter dans mes performances et mes statistiques. Je sais ce que je veux pour la saison prochaine", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Prolonger ou partir ?

Son contrat court jusqu’en juin 2026, mais la décision de prolonger ou de partir devra être prise d’ici l’été prochain : "Je suis heureux ici. Je me sens bien, je joue bien et je sens que je progresse constamment. Ce qui se passera en hiver ou en été, nous le verrons."

Stroeykens reste cependant lucide quant à son avenir : "J’ai une idée précise et une vision claire, oui." Il a aussi reçu de précieux conseils de la part d’anciens joueurs d’Anderlecht concernant un potentiel transfert : "Ce que je retiens de mes discussions avec eux, c’est qu’il est souvent préférable de franchir une étape intermédiaire avant de viser un très grand club."