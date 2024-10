📷 Grosse frayeur pour l'ancien de l'Union Victor Boniface !

Ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, Victor Boniface a été victime d'un accident de la route. L'attaquant nigérian s'en en sorti presque indemne.

L'attaquant du Bayer Leverkusen, Victor Boniface, a été impliqué dans un accident de la route sans gravité. L'ancien de l'Union a partagé des photos de sa voiture endommagée ce dimanche sur son compte Instagram, avant de les supprimer.

Dans sa publication, Boniface a exprimé sa gratitude en déclarant "Dieu est le plus grand" et "Dieu a décidé que mon heure n’était pas venue". Les photos et vidéos montraient l'ampleur des dégâts sur sa voiture, notamment l'avant droit très endommagé et le toit enfoncé, ainsi que des images du procès-verbal établi par les secours.

Une vidéo montrait également la main gauche du joueur ensanglantée. Comme le laissent supposer ses déclarations, il a échappé à un sort qui aurait pu être plus grave.

Cet accident est intervenu après que Boniface ait marqué le but de la victoire pour Leverkusen contre l'Eintracht Francfort (2-1) samedi après-midi en Bundesliga.

Ce but a permis à son équipe de rester à trois points des co-leaders de Bundesliga, le Bayern Munich et le RB Leipzig. Ce mercredi, le Bayer jouera contre Brest en Ligue des Champions.