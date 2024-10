Trois clubs bien partis, deux autres en difficulté : quelles sont les probabilités pour les équipes belges de passer l'hiver européen ?

Le Sporting d'Anderlecht, La Gantoise et le Cercle de Bruges ont réussi leurs débuts dans l'optique de passer l'hiver européen. C'est plus compliqué pour le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, qui peuvent tout de même encore croire au top 24.

La semaine a été contrastée pour nos clubs belges en Coupe d'Europe. Deux victoires, celles de La Gantoise et du Sporting d'Anderlecht, ont quelque peu sauvé les trois défaites concédées par le Club de Bruges, le Cercle et l'Union Saint-Gilloise.

Chaque semaine, en fonction du classement actuel, des derniers résultats et du calendrier, plusieurs bases de données prédisent les équipes qui termineront dans le top 8, dans le top 24 ou qui seront éliminées dès la phase de ligue en simulant le reste de la compétition.

Les clubs belges sont majoritairement sur les bons rails en Coupe d'Europe

En Ligue des Champions, après sa défaite à l'AC Milan, le Club de Bruges n'aurait donc plus que 31% de chances de terminer dans le top 24, synonyme d'accession aux 1/16es de finale, et... 1% de finir dans le top 8 et de rejoindre directement les huitièmes de finale. En cas de qualification au barrage, les Blauw & Zwart auraient 11% de chances seulement de le remporter.

🚨🆕 UCL projections (23 Oct)



New in Top 8:

🔹 Barcelona 🇪🇸



Out of Top 8:

🔸 Real Madrid 🇪🇸



New in Top 24:

🔹 Feyenoord 🇳🇱



Out of Top 24:

🔸 Sparta 🇨🇿 pic.twitter.com/VTvtjtGbLw — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2024

To win the Champions League (23 Oct):



44% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English team

56% field pic.twitter.com/6yyApdN2bQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2024

En Europa League, le Sporting d'Anderlecht, qui compte neuf points en trois matchs, a réalisé l'opération en or. Les Mauves, quatrièmes au jeu des probabilités, auraient désormais 99.6% de chances de finir dans le top 24, et plus de six chances sur dix de finir dans le top 8.

La situation est évidemment bien plus compliquée pour l'Union Saint-Gilloise, qui ne compte qu'une unité. Le vice-champion aurait 38% de probabilités de rejoindre le top 24, contre... 1% seulement de se qualifier via le top 8.

🚨🆕 UEL projections (24 Oct)



New in Top 8:

🔹 Ajax 🇳🇱

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴



Out of Top 8:

🔸 Lyon 🇫🇷

🔸 Slavia 🇨🇿



New in Top 24:

🔹 Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🔹 Viktoria 🇨🇿

🔹 Beşiktaş 🇹🇷



Out of Top 24:

🔸 Braga 🇵🇹

🔸 Twente 🇳🇱

🔸 Malmö 🇸🇪 pic.twitter.com/Ie4nwKjDiY — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2024

En Conference League, c'est La Gantoise, qui s'est imposée au bout du temps additionnel contre Molde, qui a fait la bonne opération. Les Buffalos auraient 99% de chances de se qualifier via le top 24, et 54% de chances de finir dans un top 8 synonyme d'accession directe aux huitièmes de finale.

Enfin, le Cercle de Bruges, battu à Reykjavík, n'aurait que 16% de chances de finir dans le top 8, mais tout de même 84% de chances de terminer dans le top 24 de cette phase de ligue, avec une 15e place actuelle au jeu des prédictions.