La "tournante" à Anderlecht ? David Hubert n'aime pas ce terme et le fait savoir !

David Hubert a "fait tourner" jeudi contre Ludogorets, et devrait encore le faire jeudi en Coupe. Une gestion de l'effectif que le coach ne veut pas expliquer en ces termes.

Quand on évoque la "tournante" effectuée au RSC Anderlecht contre Ludogorets, c'est notamment pour souligner à David Hubert que la victoire à la Real Sociedad lui avait peut-être offert un peu plus de lest pour ce jeudi et lui avait facilité la tâche pour pouvoir mettre une équipe B jeudi.

Mais l'entraîneur du Sporting n'avait pas l'air d'accord. "Je ne fais pas vraiment de "tournante" (il fait des guillemets avec les doigts, nda), comme vous le dites : je donne juste du temps de jeu à tous les joueurs qui méritent d'en avoir. J'ai plus de onze joueurs qui méritent de jouer", souligne-t-il.

"Les joueurs qui ont joué à la Real Sociedad jouaient parce qu'ils le méritaient, ceux qui ont joué ce jeudi le méritaient aussi", assure Hubert. "Je n'alignerai jamais un joueur dont j'estime qu'il n'a pas le niveau ou pour le "récompenser". Ce sont des choix parce qu'ils ont le niveau, pas des récompenses".

Bien sûr, il y a aussi la gestion d'un effectif assez large, ainsi que la gestion de jeunes talents comme Tristan Degreef sorti à la mi-temps jeudi alors qu'il était loin d'être le moins bon joueur du Sporting d'Anderlecht sur la pelouse. "Je dois penser aux échéances à venir. Si nous voulons jouer sur les trois tableaux, bien sûr, c'est important", concède donc tout de même Hubert.

"Le temps de récupération entre le match de jeudi et de dimanche n'est pas idéal par rapport à Bruges qui jouait mardi, mais nous le savions et j'ai planifié en conséquence. C'est aussi une bonne chose que les matchs s'enchainent vite pour garder cette sensation positive", conclut l'entraîneur du T1.