Le Club de Bruges et l'Antwerp dans la même impasse : ils ne parviennent pas à se débarrasser...d'un ancien Diable Rouge

On pourrait presque l'oublier, mais Björn Engels et Dedryck Boyata sont toujours des footballeurs. Tant l'Antwerp que le Club de Bruges veulent se débarrasser d'eux le plus rapidement possible. Cependant, ce n'est pas si simple...

Boyata a encore un contrat jusqu'à la fin de la saison au Club, mais ils aimeraient s'en débarrasser cet hiver. Cependant, cela semble être une tâche impossible compte tenu de son contrat juteux. Il ne pourra pas gagner autant ailleurs. Engels, quant à lui, a encore un contrat jusqu'en 2026 à l'Antwerp et n'a pas joué de match depuis deux ans. Dans le monde du football, il est souvent difficile pour les clubs de se débarrasser de joueurs superflus, surtout s'ils ont encore un contrat attrayant. Prenez Boyata par exemple. Le défenseur n'est plus dans les plans du Club depuis un moment et ses performances n'ont pas atteint le niveau souhaité. Malgré cette situation, Boyata bénéficie encore d'un contrat lucratif, ce qui signifie qu'il a peu de raisons de partir. De plus, l'intérêt des autres clubs est limité, ce qui rend peu probable qu'il mette fin rapidement à son contrat ou accepte des concessions financières. Le problème est que les clubs n'ont pas vraiment de quoi se plaindre. Ils lui ont offert ce contrat, et le syndicat des joueurs ACV Sporta-Players United souligne que ces joueurs ont également des droits. Il est souligné qu'il n'est pas juste de critiquer les joueurs après-coup pour des décisions financières prises par le passé. Le Club de Bruges et l'Antwerp dans l'embarras Un autre problème est la manière dont certains clubs gèrent les joueurs qu'ils ne veulent plus. Il arrive que des joueurs sous contrat professionnel, surtout s'ils sont âgés de plus de 23 ans, doivent s'entraîner avec les U21. Ce n'est pas un encadrement professionnel et cela ne les aide pas à rester au meilleur de leur forme. Il est crucial que les clubs prennent leurs responsabilités au sérieux et offrent un encadrement adéquat aux joueurs. Souvent, les parties concernées essaient de trouver une solution par le biais de discussions. Lorsque les clubs refusent de réintégrer les joueurs dans l'équipe première, il peut être nécessaire d'entreprendre des démarches juridiques pour défendre les droits des joueurs. La pression mentale de ces situations ne doit pas être sous-estimée. Un accord mutuel pour partir semble souvent être la meilleure option, mais ce n'est pas toujours facile à réaliser.