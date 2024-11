"Tout est éphémère dans le football et les gens oublient vite mais pas eux"

Il n'a joué qu'une saison en équipe A mais son amour pour le club ne l'a jamais quitté. L'attaquant est revenu au Bosuil jeudi soir dans le camp opposé.

Le tirage au sort du tour précédent de la coupe de Belgique avait fait un grand heureux : Tuur Dierckx. Le Belge a ainsi pu refouler la pelouse de son club de coeur, et la claque reçue n'a pas égratigné son amour pour le Matricule 1, au contraire. Mais ce sont aussi et surtout ses supporters qui l'ont marqué.

"C'était le tirage de mes rêves. Je suis heureux d'avoir pu revenir au Bosuil, car les supporters sont très reconnaissants de ce que nous avions accompli par le passé. Dans le football, tout est très éphémère, les gens oublient vite mais pas les supporters anversois", a-t-il confié à Het Nieuwsblad.

L'attaquant est resté un supporter du Great Old après avoir quitté l'Antwerp : "J'ai continué à suivre l'Antwerp pendant toutes ces années. La saison dernière par exemple, j'étais dans la tribune visiteurs à l'AEK Athènes pour les supporter. L'Antwerp avait forcé sa qualification pour la Ligue des champions. Avec 400 supporters anversois dans la fosse aux lions c'était très spécial à vivre", se souvient-il.

Deinze peut désormais regarder devant

Titulaire, Dierckx a laissé sa place à la pause et n'a pas pu éviter la correction (6-1). Malgré tout, il savour son temps de jeu et n'oubliera pas de si tôt ce retour, surtout que son club actuel était encore au bord de la faillite il y a quelques semaines.

Deinze peut désormais regarder devant et poursuivre sa saison après son sauvetage. Une saison haute en couleurs donc pour Hernan Losada et ses hommes qui peuvent désormais se concentrer sur la Challenger Pro League et la prochaine échéance avec la réception de Beveren dimanche.