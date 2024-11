Rik De Mil très clair avant de retrouver Westerlo : "Je n'aime pas les mensonges, la malhonnêteté et le manque de respect"

Charleroi rencontre Westerlo ce week-end. Pour Rik De Mil, il s'agit des retrouvailles avec son ancien club.

Rappelez-vous la saison dernière : lors de la dernière journée de la phase classique, Westerlo et Genk ont partagé l'enjeu.

Un résultat qui arrangeait les deux clubs. Seulement, la fin de match a été le théâtre d'une scène houleuse. Les deux équipes ont en effet arrêté de jouer, les joueurs adverses se faisant même des passes entre eux...

Dans la foulée de cet épisode, la direction de Westerlo avait décidé de limoger le coach de l'époque, Rik De Mil. Ce dernier a ensuite été approché par Charleroi, qu'il a finalement sauvé en Pro League. En conférence de presse, il a préfacé les retrouvailles avec Westerlo.

"Je n’ai pas de rancœur parce que c’est pour les gens négatifs et qui regardent dans le passé. Je ne regarde pas derrière, mais plutôt le présent et le futur et je veux toujours être positif", relate Sudinfo.

"Je n’aime pas les mensonges, la malhonnêteté et le manque de respect, mais j’ai connu un groupe et un staff incroyables, avec des supporters qui nous ont toujours soutenus. C’est ce que je retiens de mon passage là-bas. Ce sera un match particulier parce que je vais croiser beaucoup de monde que je connais, mais pour le reste on doit se concentrer sur ce qu’on doit faire avec Charleroi."