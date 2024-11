Seuls deux clubs de D1A partiront en stage : pas de soleil pour Anderlecht ou le Standard

Les clubs belges doivent adapter leurs plans hivernaux cette saison. Le Racing Genk et le FCV Dender sont actuellement les deux seules équipes qui partiront en stage d'hiver.

Cette saison, la trêve hivernale sera particulièrement courte en raison du calendrier chargé : le nouveau format des Coupes d'Europe a encore compliqué les choses, avec 8 matchs assurés pour toutes les équipes y participant.

Cela signifie que les clubs auront très peu de temps pour, éventuellement, partir en stage. Le KRC Genk se rendra au complexe La Finca à Algorfa, en Espagne. Ils y séjourneront du 2 au 6 janvier. L'entraîneur Thorsten Fink y tenait malgré le timing serré.

Mais à part Genk et le FC Dender, aucun club belge n'a prévu de stage à l'étranger cet hiver. L'Union et La Gantoise pourraient éventuellement se décider après le résultat de leur match en 8e de finale de la Croky Cup mais a priori, les autres resteront chez eux.

"Certains clubs se disent : nous voyageons déjà beaucoup avec le football européen, donc nous laissons de côté le stage d'hiver", a déclaré Guy Dejaegere, en charge de l'organisation des stages de clubs de D1A, au Nieuwsblad.

"D'autres clubs restent à la maison parce qu'ils doivent faire des économies. Et maintenant, bien sûr, il y a ce calendrier surchargé, avec des matchs de Coupe les 7, 8 et 9 janvier, ce qui rend plus difficile la planification d'un stage", conclut-il.