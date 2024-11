Une différence de qualité, mais aussi de personnalité et de statut : pourquoi le malaise est si grand chez les Diables

Les Diables Rouges ont sérieusement terni leur blason dimanche à Budapest. Les choses tournent cependant mal depuis un moment déjà, mais il est clair que nous avons été gâtés ces dernières années. Aucun membre de l'équipe actuelle n'a le statut ou la personnalité de ceux qui évoluaient avec la Belgique en 2018.

Nous attendons beaucoup des Diables Rouges car il y a encore beaucoup de garçons qui jouent dans de grandes équipes. Mais combien d'entre eux sont vraiment des joueurs clés ?

KDB, Lukaku, Alderweireld, Kompany... étaient des superstars

Comparons avec la Coupe du Monde en Russie ? Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient les stars de Chelsea, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld étaient considérés comme le meilleur duo défensif de Premier League. Kevin De Bruyne était le maître à jouer de Manchester City et déjà en discussion pour être le meilleur milieu de terrain du monde.

Vincent Kompany était capitaine et un pilier absolu de la même équipe de City. Marouane Fellaini et Romelu Lukaku étaient à Manchester United. Thomas Vermaelen était à Barcelone, même s'il ne jouait pas beaucoup. Et Axel Witsel et Yannick Carrasco n'avaient rien perdu de leurs qualités malgré leurs transferts en Chine.

L'énigme Leandro Trossard

Mais qui est actuellement un joueur décisif dans son équipe ? Leandro Trossard? Pas toujours titulaire à Arsenal et n'a marqué que deux fois cette saison. Orel Mangala ? Pas non plus titulaire indiscutable à Everton. Arne Engels ? Il commence tout juste au plus haut niveau.

Openda, oui, mais il semble n'avoir aucune place dans le système actuel en tant qu'attaquant. Ses qualités ne sont pas exploitées. Dodi Lukebakio est également un joueur décisif à Séville, mais il ne portera pas véritablement l'équipe à lui seul. Zeno Debast a le profil pour cela, mais il est encore jeune et vient à peine de signer dans un grand club. Et il commet encore des erreurs évitables.

Castagne a joué 14 (!) fois plus de minutes avec les Diables qu'à Fulham

En regardant l'équipe de dimanche, c'est assez alarmant. Ameen Al-Dakhil a dû jouer en tant que latéral droit alors qu'il n'a joué que dix petites minutes en équipe première cette saison. Timothy Castagne - capitaine hier - a joué 14 (!) fois plus de minutes avec les Diables Rouges qu'en Premier League. C'est hallucinant en réalité.

Arthur Vermeeren est lui aussi loin du niveau qu'il avait à Antwerp. Et on ne peut pas attendre du jeune de 19 ans qui s'acclimate encore à la Bundesliga qu'il atteigne soudain son meilleur niveau.

Sur le banc hier se trouvaient Norman Bassette, Samuel Mbangula, Sambi Lokonga et Killian Sardella. Pas vraiment les garçons qui feront la différence. Le sélectionneur n'était pas satisfait des circonstances.

Évidemment, même avec cette équipe, ça aurait pu être bien meilleur, mais devons-nous aussi admettre qu'il faudra encore des années avant d'avoir une vraie équipe sur le terrain ? Il faudra attendre que certains joueurs rehaussent leur statut dans leur propre équipe et deviennent de vrais leaders. Des personnalités, car c'est ce qui manque actuellement.