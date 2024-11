Formé au Standard et ex-coéquipier de Ferdinand, Rooney et Giggs à Manchester United, le voici aujourd'hui... facteur : "J'en avais assez du football"

Passé par les centres de formation du Standard et de Manchester United, Marnick Vermijl est aujourd'hui facteur dans le Limbourg. Une sacrée reconversion professionnelle.

En juillet 2008, Marnick Vermijl, un jeune arrière gauche belge, rejoint le centre de formation d'un Standard de Liège alors champion de Belgique. Le natif de Peer, dans le Limbourg, était arrivé en provenance de Bocholt.

Deux saisons plus tard, en mars 2010, le jeune joueur alors âgé de tout juste 18 ans réalisait son rêve : rejoindre le centre de formation de Manchester United. Là, Marnick Vermijl côtoie des légendes telles que Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Ryan Giggs et Paul Scholes.

Dans cet univers complètement nouveau, au plus haut niveau, le Belge ne parvient pas à se faire sa place. Il dispute 70 rencontres avec la réserve mancunienne et est titulaire avec l'équipe première lors de deux rencontres d'EFL Cup, en 2012 et en 2014, sous les ordres de Six Alex Fergusson. Sa première titularisation, face à Newcastle, est toujours décrite par ses soins comme le moment phare de sa carrière.

Anciennement à Manchester United, aujourd'hui facteur dans le Limbourg

Suivent des prêts à Sheffield Wednesday, Preston, une arrivée à Maastricht puis un retour en Belgique, à Thes Sport. Depuis 2020, Marnick Vermijl foule les pelouses de D1 VFV. Entre-temps, le défenseur s'est trouvé un nouveau travail à temps plein : il est facteur.

"J'en avais assez du football professionnel. Vous êtes trop dépendant de l'entraîneur que vous avez. Retrouver du plaisir était quelque chose de très important pour moi", a-t-il déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad, cette semaine. "En tant que facteur, je dois me lever tous les jours à quatre heures, mais je suis désormais à la maison vers midi et je peux aller chercher les enfants à l'école. C'est un luxe."

Il y a onze jours, contre Knokke, Vermijl a passé le cap des 100 matchs avec Thes Sport. Cette saison, il a participé à dix des onze premières rencontres de championnat.