📷 Mais qui revoilà ? Marc Overmars a fait son grand retour, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il reprenne le même rythme de travail

Suspendu de toute activité professionnelle dans le monde du football jusqu'au 16 novembre dernier, Marc Overmars peut officiellement faire son retour à l'Antwerp. Il a fait sa première apparition ce vendredi au Bosuil.

Le mercato hivernal reprend ses droits dans un peu moins d'un mois et demi, et au Bosuil, on espère que Marc Overmars pourra déjà refaire parler son expertise. En effet, le directeur sportif de l'Antwerp, suspendu l'année passée pour un an de toute activité professionnelle dans le monde du football, peut officiellement reprendre ses fonctions depuis le 16 novembre dernier.

Overmars a ainsi fait son retour au Bosuil ce vendredi : il y a été aperçu en tribune d'honneur. On le sait, l'Antwerp a toujours soutenu son directeur sportif, malgré sa culpabilité actée dans un dossier de harcèlement et de comportement inapproprié vis-à-vis d'une ancienne collaboratrice à l'Ajax Amsterdam.

Marc Overmars va-t-il pour autant reprendre le travail tout de suite ? Son représentant calmait le jeu, car le Néerlandais de 51 ans a aussi connu une grosse alerte de santé en 2022. L'ancien international a subi une crise cardiaque qui l'a laissé fort affaibli.

"Il n'est pas encore le même qu'avant sa crise cardiaque. Comparez-le à un stagiaire en cours d'apprentissage : il ne pourra pas tout de suite reprendre le même rythme qu'avant l'accident", affirmait ainsi Frank Neervoort dans Het Laatste Nieuws. Overmars a perdu la moitié de ses capacités cardiaques depuis cet incident, et s'est fait poser un micro-défibrillateur.

Bref : s'il a encore le temps avant de devoir se replonger pour de bon dans la folie du mercato, Marc Overmars devra probablement déléguer beaucoup plus. Mais son expertise et son carnet d'adresses sont à nouveau à disposition du Great Old, et tout le monde s'en réjouit au Bosuil.