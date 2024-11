📷 Will Still totalement déboussolé après une nouvelle défaite de Lens

ūüď∑ Will Still totalement d√©boussol√© apr√®s une nouvelle d√©faite de Lens

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le RC Lens de Will Still va mal ! Les Sang et Or viennent de perdre leur troisième rencontre en quatre matchs.

Ce samedi, le RC Lens de Will Still affrontait Marseille à domicile. L’objectif était d’enchaîner une deuxième victoire après leur succès contre Nantes avant la trêve. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les Sang et Or se sont inclinés sur le score de 1-3. Cette défaite fait tâche pour l'équipe française... En effet, Lens n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matchs. Lille, le PSG et l'OM sont venus à bout des Lensois. Ce n'était évidemment pas le calendrier le plus facile, mais cet enchaînement de mauvais résultats pèse lourd. Will Still semblait totalement déboussolé au coup de sifflet final. Le coach espérait sans doute un meilleur résultat ce soir... Le prochain adversaire des Lensois sera Reims vendredi prochain. Ce sera l'occasion pour l'entraîneur belge de retrouver son ancien club. La mine de Will Still après Lens-Marseille. ūüė® pic.twitter.com/MPNJRXI53O — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2024