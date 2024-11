🎥 MLS : Dante Vanzeir fait encore parler de lui

Ce samedi, les New York Red Bulls affrontaient le New York City FC en demi-finale de la Conférence Est de la MLS. Et ce sont finalement les hommes de Sandro Schwarz qui se sont imposés sur le score de 0-2.

L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, Dante Vanzeir, a d'abord été passeur décisif. Il a donné le ballon de la tête à Felipe Carballo, qui a ouvert le score d'une frappe lointaine dès la 16e minute.

WE DID NOT FORGET ABOUT THIS FELIPE GOLAZO 🚀 pic.twitter.com/FVv0uj9k5S — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) November 23, 2024

Près de 10 minutes plus tard, le natif de Beringen a inscrit le deuxième but de la partie. Suite à un corner tiré par Emil Forsberg, l'attaquant s'est retrouvé avec le ballon dans les pieds et, d'une frappe à ras de terre proche du gardien, a doublé la mise.

Grâce à cette victoire, l'équipe du Diable Rouge est qualifiée pour la finale. L'adversaire des New-Yorkais sera soit Orlando City, soit Atlanta United. Réponse ce dimanche soir.