Pourrait-il faire son retour en équipe nationale ? Hans Vanaken se montre très tranchant concernant Domenico Tedesco et son avenir avec les Diables

Le Club de Bruges pourrait empocher trois points vitaux au Celtic. En cas de victoire, les Blauw & Zwart seraient pratiquement assurés de voir la suite de la compétition. En cas de défaite, par contre, l'étau se resserrerait grandement malgré une bonne campagne globale.

Le Club de Bruges pourrait presque se mettre à l'abri, en Ligue des Champions, en s'imposant sur la pelouse du Celtic. Pour ce faire, les Blauw & Zwart compteront une nouvelle fois sur Hans Vanaken, qui a passé la barre des dix buts en C1 et qui continue de s'ériger comme un pilier majeur de l'équipe.

Vanaken un véritable atout

Que ce soit en championnat, en Coupe de Belgique ou sur la scène européenne, Hans Vanaken est toujours présent pour le Club de Bruges. Son niveau de performance est souvent élevé, mais surtout, sa régularité est remarquable.

Hans Vanaken ne semble quasiment jamais en grande difficulté. Un atout sérieux pour le Club... et pour les Diables Rouges ? Non, puisque le médian offensif ne se fera aucune illusion tant que Domenico Tedesco est à la barre.

Pas dans les plans de Tedesco

"Tedesco m'a convoqué une fois en juin de l'année dernière. Je n'ai pas eu de temps de jeu. En septembre de l'année dernière, il a appelé pour dire qu'il y avait trop de concurrence à mon poste. Depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles de lui et je ne fais même plus partie de la présélection."

"Je ne suis tout simplement pas dans les plans de Domenico Tedesco. Tant qu'il est le sélectionneur, je n'aurai pas ma chance et ça pourrait être la fin de mon histoire avec les Diables. De mon côté, la porte est toujours ouverte", a déclaré Vanaken dans un entretien réservé à Het Nieuwsblad. Un sujet qui continue de déchirer.