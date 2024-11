Surprise confirmée : Frank Lampard devient l'entraîneur d'un Diable Rouge

Frank Lampard est le nouvel entraîneur de Coventry City. Le club de Championship a confirmé aujourd'hui sur son site officiel que Lampard succédait à Mark Robins.

Frank Lampard est bien sûr une légende de Chelsea, où il a disputé plus de 600 matchs et remporté de nombreux trophées. L'Anglais a remporté trois titres de champion en Premier League et la Ligue des champions en 2012.

Après sa carrière de joueur réussie notamment à West Ham, Chelsea et Manchester City, Lampard a mis un terme à sa carrière active en 2017. En 2018, il a entamé son aventure en tant qu'entraîneur à Derby County, en Championship.

En 2019, l'ancien milieu de terrain de Chelsea a eu l'occasion de retourner à Stamford Bridge. Son passage au sein du club londonien s'est terminé en 2021, mais il est brièvement revenu en tant qu'entraîneur intérimaire à la fin de la saison 2022/2023, pour un résultat hélas catastrophique.

Frank Lampard est donc désormais l'entraîneur du néo-Diable Rouge Norman Bassette, qui a récemment fait ses débuts avec les Diables Rouges lors du match de Ligue des Nations contre Israël.

Coventry occupe actuellement la dix-septième place en Championship après dix-sept journées. Norman Bassette n'a disputé que huit matchs jusqu'à présent ; espérons que Lampard donne plus de temps de jeu à notre compatriote.