Hein Vanhaezebrouck remet l'église au milieu du village concernant le Club de Bruges

Hein Vanhaezebrou a lu sur les réseaux que Bruges avait "reçu un but cadeau" contre le Celtic. Il a tenu à rectifier ça : selon lui, c'est exagéré.

Hein Vanhaezebrouck a tenu à souligner que le premier but de Club Brugge contre le Celtic, un but contre son camp surréaliste de Carter-Vickers, n'était pas une question de chance. "J'ai entendu ici et là que Nicky Hayen avait volé la patte de lapin des Diables Rouges", a plaisanté dans Het Nieuwsblad . "Mais je ne suis pas d'accord que cette fois-ci, c'était de la chance."

L'entraîneur a expliqué pourquoi il pense cela. "Vous devez voir l'ensemble. C'est à cent pour cent le mérite du Club que Carter-Vickers a joué ce ballon de manière précipitée et erronée. Maxim De Cuyper était sur son dos. S'il ne l'avait pas fait, Carter-Vickers aurait pu gérer ça plus tranquillement."

Vanhaezebrouck a déclaré que c'était l'intensité et le pressing de Club qui ont poussé le Celtic à l'erreur. "Le Celtic avait complètement perdu le contrôle. Bruges était bon, très bon", affirme l'ancien entraîneur de La Gantoise.

"Le Club a peut-être joué sa meilleure demi-heure en Ligue des Champions. Ce n'était pas le PSG ou le Real Madrid, je le sais, mais la manière dont le Club a dominé le Celtic dans tous les aspects était impressionnante."

Vanhaezebrouck a souligné le niveau global du jeu de Bruges. "Beaucoup de mouvement, un milieu de terrain qui dépassait l'adversaire et parcourait énormément de kilomètres. Le Celtic est entré pour la première fois dans la surface de réparation du Club à la treizième minute, et une deuxième fois après plus d'une demi-heure. Le FC Bruges a joué au niveau des grandes équipes européennes".