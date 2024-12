Antoine Colassin prêt pour ses retrouvailles avec Anderlecht : "Il ne fait que monter en puissance !"

Antoine Colassin fera son retour au Lotto Park ce dimanche, au moment où il est à son meilleur niveau avec le Beerschot. Il compte bien se montrer devant son ancien club.

Le Beerschot s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique et peut également profiter d'un Antoine Colassin de plus en plus performant. "J'ai joué plusieurs matchs d'affilée. Je me sens de mieux en mieux physiquement."

"Je me sens aussi très bien au sein du groupe", a poursuivi Antoine Colassin. "C'est agréable de marquer et j'espère que ça continuera ainsi."

Ce dimanche, il retrouvera son ancien club, le RSC Anderlecht. "Pour moi, c'est très spécial de revenir à Anderlecht. C'est un club où j'ai joué pendant près de dix ans. Nous croyons aussi en nos chances là-bas. Nous avons montré à domicile que nous pouvons aussi leur montrer quelque chose."

Le Beerschot rêve d'à nouveau faire chuter Anderlecht

Il faisait bien sûr référence à la victoire surprise du Beerschot en octobre. "Nous voulons les affronter à nouveau. Mentalement, c'est bon. Il est normal que l'ambiance soit bonne lorsque les résultats s'améliorent."

Cette bonne ambiance est quelque chose que nous n'avons jamais perdu. Nous sommes toujours restés un bon groupe. Tout le monde est heureux de voir cela aussi maintenant sur le terrain."

Antoine Colassin, la nouvelle arme du Beerschot

Le Beerschot comptera à nouveau dimanche sur un Colassin en forme. L'attaquant a également été félicité par son entraîneur. "Antoine sait mieux que quiconque quand et où se placer dans les seize mètres", a déclaré Dirk Kuyt. "Ce sont des joueurs typiques d'Anderlecht, qui se positionnent souvent correctement pour recevoir un ballon au petit rectangle. Il sait mieux que quiconque où le ballon va atterir."

Ses capacités ne se limitent bien sûr pas à cela. "Antoine devient de plus en plus fort et il a encore beaucoup à donner. Ce n'est que depuis notre match contre Westerlo que nous intégrons certains joueurs. Antoine fait de très grands progrès."