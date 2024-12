Anderlecht et La Gantoise se disputent tous deux cette cible offensive !

Anderlecht et La Gantoise veulent recruter lors du prochain mercato. Ils s'intéresseraient à Miliano Jonathans, joueur de Vitesse Arnhem.

Anderlecht et La Gantoise ont vécu des fortunes diverses lors de cette première partie de saison. Tandis que Gand ne s'est pas montré assez régulier en championnat et est 6e de Pro League, les Mauves ont vécu un début de saison compliqué et ont vu leur coach Brian Riemer être remercié.

Mais ensuite, sous les ordres de David Hubert, Anderlecht a enchaîné les bons résultats et est désormais dans une très bonne dynamique.

Les deux clubs seront désireux de se renforcer lors du prochain mercato et sur le front de l'attaque, spécifiquement au poste d'ailier droit. Selon les informations du Nieuwsblad, ils seraient tous les deux intéressés par le même joueur.

Il s'agirait de Miliano Jonathans, joueur de 20 ans évoluant en D2 néerlandaise, à Vitesse Arnhem. Il a déjà marqué 9 buts et donné 4 assists en championnat cette saison.

Vitesse est dans une situation financière très compliquée et pourrait décider de vendre Jonathans afin de renflouer les caisses. De plus, le contrat du joueur expire en juin prochain. Il serait également suivi par Twente, Utrecht, Heerenveen et les Go Ahead Eagles.