Au Racing Genk, la situation de Mike Penders interpelle toujours autant

Depuis sa signature à Chelsea contre près de 20 millions d'euros, le jeune portier du Racing Genk a retrouvé une place sur le banc... sauf en Coupe de Belgique. Une situation qui interpelle.

La rencontre entre le Racing Genk et le Standard, mercredi dernier en Coupe de Belgique, était une rencontre entre deux équipes dans lesquelles plusieurs questions se posent pour le poste de gardien de but.

Si l'on connaît la situation de Matthieu Epolo et Arnaud Bodart chez les Rouches, celle de Mike Penders interpelle aussi du côté de la Cegeka Arena.

En effet, depuis l'officialisation de sa signature à Chelsea, fin août, contre près de 20 millions d'euros, le gardien prometteur de 19 ans n'a plus joué la moindre rencontre de championnat. Il n'y a qu'en Coupe de Belgique, comme lors de ce 1/8e de finale contre le Standard, qu'Hendrik Van Crombrugge ne lui est pas préféré.

Genk a-t-il encore une utilité à aligner Mike Penders ?

Sur le plan purement sportif, l'ancien portier de l'AS Eupen et du Sporting d'Anderlecht fait le travail, dans le style qu'on lui connaît. Sobre, avec peu de parades exceptionnelles, mais beaucoup de constance. Penders, du peu que l'on a pu en voir, n'est pas encore vraiment irréprochable.

Le Racing Genk a déjà vendu Mike Penders, et n'a donc plus réellement besoin de le mettre en vitrine. Toutefois, les Blues ne seront probablement pas très ravis de voir arriver un gardien qui aura joué moins de dix matchs sur la saison. Une fois arrivé à Londres, l'international espoirs pourrait donc être à nouveau prêté, comme il l'est cette année à Genk, afin d'acquérir un petit peu plus d'expérience au plus haut niveau, lui qui ne compte que quatre rencontres avec l'équipe première de Genk.