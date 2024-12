La lecture d'un match, l'entraîneur de Charleroi connaît : "Rik de Mil me l'avait dit, mais je pensais qu'il était fou"

C'est fait, le Club de Bruges a franchi la barre des dix points en Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart confirment leur excellente campagne et sont en très bonne position pour rejoindre les barrages.

Il a fallu du sang, de la sueur et des larmes, mais le Club de Bruges est venu à bout du Sporting CP, ce mardi soir. Une victoire qui porte les Blauw & Zwart à la 14e place avec dix points, un total qui devrait être suffisant en vue du top 24.

Pourtant, l'écart avec Feyenoord, 25e, n'est que de trois points. "Je pense toutefois que ce sera suffisant, car dix équipes doivent encore dépasser Bruges. C'est vraiment beaucoup" déclarait Marc Degryse sur le plateau de VTM.

Pour Frank Boeckx aussi, le club de la Venise du Nord a validé sa qualification en s'imposant face aux Portugais. "Après la défaite face à Dortmund, j'avais immédiatement dit qu'il allait falloir attendre les autres matchs, parce qu'il y avait des possibilités. Et maintenant, Aston Villa et le Sporting CP ont été battus au Jan Breydel."

La fine analyse de Rik de Mil

Une victoire dont était convaincu Rik de Mil, entraîneur de Charleroi autrefois sur le banc des Blauw & Zwart. "Il m'a dit entre l'heure de jeu et la 75e minute, quand le Club traversait un moment difficile, qu'ils allaient marquer et gagner. Il savait que les remplacements auraient un impact", a poursuivi Frank Boeckx.

"J'ai pensé qu'il était fou, mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Et je peux déjà vous le dire, la Juventus n'aura pas non plus la vie facile ici" a conclu l'ancien gardien, analyste, lui aussi, sur le plateau de VTM.