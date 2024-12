"Ses conseils, je m'en sers toujours" : à Neerpede pendant 15 ans, il a adoré écouter Kompany à Anderlecht et va défier les Mauves en Europa League

Si son passage fut plus court qu'espéré, Vincent Kompany a eu un impact majeur sur plusieurs joueurs rencontrés au Sporting d'Anderlecht. Simion Michez n'a jamais eu sa chance en équipe A, avec les Mauves, mais il n'oubliera jamais le passage de Vince the Prince.

Lorsque le Sporting d'Anderlecht s'est associé à Vincent Kompany, le club pensait avoir trouvé son entraîneur principal pour plusieurs saisons. Les choses ne se sont finalement pas déroulées comme prévu.

Cependant, de nombreux joueurs sont ravis d'avoir eu l'occasion de travailler avec l'actuel entraîneur du Bayern Munich, même s'ils n'ont pas reçu leur chance en équipe première. Parmi eux, le talentueux Simion Michez.

Le joueur de 22 ans a passé pas moins de 15 ans au sein de l'académie du RSC Anderlecht. Et si Vincent Kompany voyait du potentiel en lui, le milieu droit a d'abord rejoint le Beerschot, puis le Slavia Prague. Titulaire lors de quatre des cinq premières rencontres d'Europa League, le Belgo-camerounais, natif de Charleroi, retrouvera donc les Mauves ce jeudi.

"Je n'ai jamais fait mes débuts dans l'équipe première d'Anderlecht, mais Kompany a travaillé intensément avec moi", a-t-il déclaré lors d'un entretien au Nieuwsblad. "J'étais un attaquant de côté pendant ma jeunesse, mais Vinnie a fait de moi un véritable ailier travailleur qui participait aux tâches défensives. J'utilise encore ses conseils aujourd'hui."

Simion Michez n'oubliera jamais Anderlecht et David Hubert

Simion Michez n'oubliera jamais Anderlecht. Il a d'ailleurs vécu l'une des plus belles années de sa vie au RSCA Futures, pour lequel un certain David Hubert était capitaine. "Sans David, cela n'aurait jamais été possible. Nous avions tous du talent : Noah Sadiki, Lucas Stassin, Ilay Camara... Mais David Hubert nous apportait de l'expérience en tant que capitaine."

"Il était le grand frère. Il nous rappelait que nous devions être disciplinés : arriver à l'heure, faire des exercices en salle de sport, ne pas dribbler inutilement... Ce sera amusant d'affronter David maintenant qu'il est l'entraîneur principal d'Anderlecht."