Hans Vanaken évoque son mystérieux coéquipier du Club de Bruges : "Parfois, on se demande s'il aime vraiment jouer au foot"

Au Club de Bruges, Andreas Skov Olsen est une énigme. Talentueux comme pas deux, le Danois semble parfois déconnecté de son sujet. Après son but face à Genk, l'international a célébré en mettant le doigt devant sa bouche, pour répondre à ses détracteurs.

Voilà plus d'un an qu'Andreas Skov Olsen, arrivé en janvier 2022 en provenance de Bologne contre 6.4 millions d'euros, est considéré comme l'une des prochaines pépites à quitter le Club de Bruges.

Cependant, le Danois ne montre pas suffisamment de régularité, aligne plusieurs prestations décevantes et n'arrive pas encore à se mettre suffisamment en valeur en vue d'un transfert. Parfois, Skov Olsen semble déconnecté sur la pelouse, à côté de son sujet.

Invité sur le plateau d'Extra-Time, cette semaine, Hans Vanaken s'est exprimé au sujet de son mystérieux coéquipier, qui a célébré son but face au Racing Genk en mettant le doigt devant sa bouche, en signe de protestation face aux critiques.

"Il n'y a aucun doute sur son talent. J'ai l'impression que, même dans un mauvais match, il est capable de sortir une action qui va faire toute la différence. Mais c'est vrai qu'il est parfois difficile à cerner."

"Sur le terrain, on se demande de temps en temps s'il aime vraiment jouer au football. Avec sa manière d'être sur la pelouse, il ne donne pas toujours cette impression. Mais quand on voit son niveau et ce qu'il est capable de faire, je suppose qu'il doit tout de même aimer ça", a conclu Hans Vanaken, juste après avoir déclaré que les Blauw & Zwart ne pouvaient simplement que "tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions."