Revoilà donc Yves Vanderhaeghe ! Mais pourquoi Courtrai est-il encore allé le chercher ? "La raison est pourtant simple"

Yves Vanderhaeghe devient pour la troisième fois l'entraîneur principal du KV Courtrai. Remarquable, quand on se souvient de ses deux derniers départs du Stade des Éperons d'or. Mais pourquoi les Kerels ont-ils fait ce choix ?

Yves Vanderhaeghe a commencé sa carrière d'entraîneur principal au KV Courtrai à l'été 2014, lorsqu'il a succédé à Hein Vanhaezebrouck. Il avait précédemment travaillé six ans en tant qu'entraîneur adjoint au club et était bien familiarisé avec le fonctionnement du club de Flandre-Occidentale.

Après une période réussie avec les Kerels, Vanderhaeghe avait déçu Courtrai en 2015 en rejoignant un rival géographique, Ostende. Souvenez-vous, Marc Coucke était venu le chercher personnellement avec une offre qu'il ne pouvait pas refuser, ce qui n'avait pas été bien accueilli par les Courtraisiens, à qui il avait promis de rester.

Plus tard, il est passé à La Gantoise, où il a une fois de plus succédé à Hein Vanhaezebrouck. À Gand, il a initialement connu le succès, mais après des résultats irréguliers et une lourde défaite contre le Racing Genk en octobre 2018, il avait été limogé par la direction.

Courtrai en colère... puis Vanderhaeghe en colère

En novembre 2018, Vanderhaeghe est retourné à Courtrai pour une deuxième période en tant qu'entraîneur principal. Et bien qu'il ait obtenu une 8e place lors de sa première saison, l'équipe a chuté à la 11e place l'année suivante. Après des performances décevantes et la perspective d'un contrat non renouvelé, il a été licencié en janvier 2021 et remplacé le jour même par Luka Elsner. Cela avait déçu l'ancien milieu défensif.

Évidemment, Vanderhaeghe était partant pour retourner à Courtrai, mais pourquoi le club est-il encore revenu vers lui ? La raison est simple. Le coach de 54 ans est connu pour sa capacité à changer rapidement la mentalité d'une équipe. Le football ne sera pas nécessairement meilleur, mais ils vont se battre. Et c'est ce dont le KVK a besoin en ce moment : du sang, de la sueur et des larmes.

Ses attentes sont élevées en termes de paramètres physiques, aussi bien à l'entraînement qu'en match. Dans la situation actuelle de Courtrai, la qualité ne suffira pas, mais l'engagement et le caractère peuvent le faire. Et c'est là que Vanderhaeghe excelle.

Attention aux joueurs

En tant que joueur, il a atteint le sommet du football belge. Lorsque son transfert à Anderlecht avait été annoncé, personne ne croyait en lui. Mais il a vécu la période la plus réussie des 25 dernières années. Et il était là. Par son caractère...

C'est sur quoi mise le conseil d'administration de Courtrai, qui veut voir une équipe battante, peu importe le résultat. Un avertissement pour les joueurs : ceux qui ne se joindront pas à son projet seront laissés pour compte. Un rendement de 8 kilomètres parcourus lors d'un match ne sera pas accepté.