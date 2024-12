Genk emmène notre équipe de la semaine, un Zèbre et un Unioniste s'y font une place aussi

Plus que deux équipes de la semaine en 2024, et voici donc l'avant-dernière de l'année pour nous. Le grand gagnant du week-end est bien sûr le Racing Genk, qui reprend un peu l'avance perdue le week-end dernier, et est donc fort représenté.

Gardien de but

Entre les perches, il n'y a pas eu photo ce week-end : dans un match très spectaculaire, Simon Mignolet a permis au FC Bruges de revenir du Parc Duden avec un point important. Union-Bruges commence à devenir un grand classique de notre championnat et tient toujours ses promesses - un peu comme Mignolet lui-même, en fait...

Défenseurs

Dans l'axe, ce n'est pas souvent cette année qu'on a eu l'occasion de mettre à l'honneur un joueur du Beerschot. Mais ce week-end, Apostolos Konstantopoulos a sauvé à plusieurs reprises les Rats d'une nouvelle défaite à domicile. Le partage contre Courtrai est insuffisant, mais chaque point comptera. À ses côtés, Matte Smets, qui a mis le meilleur buteur du championnat dans sa poche.

Sur les flancs, on soulignera la belle prestation de Tuur Rommens face au KV Malines, tant devant que derrière : il est notre arrière gauche. Pas de débats concernant l'arrière droit : c'est encore une fois l'excellent Zakaria El Ouahdi qui a les honneurs de notre équipe de la semaine avec son excellent match contre Anderlecht.

Milieux de terrain

Charleroi a pris trois points importants et confirmé à quel point les Zèbres sont imprévisibles cette saison, alternant entre coups d'oeil dans le rétroviseur et espoirs de top 6 de semaine en semaine. Adem Zorgane en est l'incarnation, parfois très mauvais, parfois excellent - comme ce week-end contre Saint-Trond.

À ses côtés, Noah Sadiki, qui a réalisé un match courageux et plein contre l'entrejeu XXL du Club de Bruges et était l'un des meilleurs Unionistes sur la pelouse. Placé en n°10 lors du déplacement à Dender, Vincent Janssen y a été très bon entre les lignes, que ce soit au moment de marquer lui-même ou de faire le jeu.

Attaquants

Fait rarissime, il y a deux joueurs du Beerschot dans notre équipe de la semaine. On ne peut en effet pas faire sans mettre en avant la performance de Thibaud Verlinden, auteur de son premier but de la saison, et qui mérite tellement mieux que la lanterne rouge.

Kazeem Olaigbe est monté au jeu et a provoqué le penalty qui offre les trois points au Cercle de Bruges contre OHL, confirmant que l'après-Denkey se fera via lui. Enfin, dans le duel des meilleurs scoreurs du championnat, Tolu Arokodare a battu Kasper Dolberg : un but et un assist pour le grand nigérian.

Le onze :

Mignolet / Rommens - Konstantopoulos - Smets - El Ouahdi / Zorgane - Sadiki - Janssens / Verlinden - Arokodare - Olaigbe