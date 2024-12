Un Standardman et deux Unionistes sont dans le lot : ces huit joueurs ont pris la carte jaune "qu'il fallait" pour passer les fêtes en famille

Plus qu'une journée de Pro League avant la nouvelle année. Mais certains ont déjà disputé leur dernier match de 2024.

Alors que de plus en plus de joueurs appellent à corps et à cri les instances du football à alléger le calendrier, la trêve hivernale est quasiment inexistante en Belgique. La dernière journée de Pro League de l'année s'étalera sur le jeudi 26 et le vendredi 27 décembre, la Coupe de Belgique reviendra déjà les 7, 8 et 9 janvier, avec la première journée de championnat de 2025 dans la foulée.

Il n'est donc pas question de vraiment prendre de vacances entre tout cela : les noyaux vont devoir continuer à s'entraîner. Pour certains joueurs étrangers qui doivent se farcir plusieurs heures d'avion pour rentrer voir leur famille, passer les fêtes à la maison sera compliqué.

A moins de négocier avec le club s'ils venaient à manquer le dernier match de l'année. Sans qu'il soit démontrable qu'il y ait un lien de cause à effet, huit joueurs ont pris ce weekend leur cinquième carte jaune de la saison, synonyme de suspension d'un match.

Voulu ou non ?

Au Standard, Aiden O'Neill ne sera pas de la partie à Malines après sa carte reçue contre Gand. Même topo pour Kevin MacAllister et Christian Burgess à l'Union : Sébastien Pocognoli devra bricoler en défense pour le déplacement à La Gantoise.

Deux absents également pour Westerlo et Louvain. Chez les Campinois, ce sont Josimar Alcocer et Matija Frigan qui ont écopé du bristol fatidique et manqueront le périlleux déplacement au Club de Bruges. En ce qui concerne les Louvanistes, Takahiro Akimoto et Federico Ricca seront indisponibles contre le Beerschot. Enfin, Louis Patris a également reçu sa cinquième carte, il ne sera pas présent contre le Cercle.