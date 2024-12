Le Club avait payé près de 3 millions pour lui : un ancien...des deux équipes brugeoises raccroche les crampons à 32 ans

Mushaga Bakenga dit stop au football. Il était actif en Inde.

Sur son compte Instagram, Mushaga Bakenga a officialisé la fin de sa carrière professionnelle. Actif dans le club indien du FC Punjab, l'attaquant norvégien referme un long chapitre, 18 ans après la signature de son premier contrat professionnel, alors qu'il n'avait que 14 printemps.

Ses 12 buts en 26 matchs avec Rosenborg lui avaient valu un transfert à 2,60 millions au Club de Bruges en janvier 2012. Mais il ne s'y était pas imposé, de quoi convaincre les dirigeants de le prêter au Cercle.

L'arrivée au Club, le transfert qui a orienté toute la suite de sa carrière

Malgré les progrès observés chez le rival et sa première apparition en équipe nationale, Bakenga n'a plus jamais reçu sa chance chez les Blauw en Zwart, qui l'ont prêté à Esbjerg, l'Eintracht Braunschweig et deux fois à Molde.

En 2016, plus de quatre ans après son transfert au Jan Breydelstadion, il est retourné à Rosenborg. Mais le pic de sa carrière était déjà derrière lui. Le natif de Trondheim a transité par plusieurs clubs norvégiens, avant une pige au Japon, à Chypre, puis cette dernière aventure indienne.

Mushaga Bakenga se dit reconnaissant au football pour tous les amis rencontrés mais aussi impatient de démarrer une vie normale, sans les deux tests par semaine pour mesurer sa masse graisseuse, ni le cocon réservé au joueur professionnel qui facilitait tous ses faits et gestes au quotidien.