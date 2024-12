Un bon souvenir pour Anderlecht, un passif plus sombre concernant le Standard : les arbitres du boxing day sont connus

Le département arbitral a partagé les désignations relatives à la prochaine journée de championnat. On fait le point sur les différents arbitres attribués.

Anderlecht finira 2024 à domicile avec la réception de Dender. Les Mauves seront arbitrés par Wim Smet, qui a déjà opéré à une reprise au Lotto Park cette saison, lors de la victoire 4-0 contre Courtrai. La saison passée, il avait également dirigé une victoire contre Eupen. Kévin Van Damme l'assistera au VAR.

De son côté, le Standard sera arbitré par Jan Boterberg à Malines. Cette saison, ce dernier était présent pour deux 0-0 des Rouches, face à l'Union Saint-Gilloise et lors du match aller contre les Malinois. La saison dernière, c'était déjà lui qui avait arbitré la rencontre entre les deux équipes derrière les Casernes. Le KV s'était imposé 3-0, Boterberg avait exclu Merveille Bokadi après à peine douze minutes.

Une trêve de Noël pour les contestations arbitrales ?

Concernant l'Union Saint-Gilloise, le déplacement à La Gantoise sera supervisé par Nicolas Laforge. Sous ses ordres, les Unionistes sont encore invaincus cette saison, que ce soit face au Beerschot (victoire 3-1), Anderlecht (0-0) ou contre l'Antwerp (2-1). Michiel Allaerts le secondera au VAR.

Charleroi se déplacera quant à lui à Courtrai avec Jasper Vergoote comme arbitre principal. Les Zèbres ont déjà croisé sa route à trois reprises cette saison : à Anderlecht (0-0), au Cercle (défaite 2-0) et contre le Standard (1-1). Wesli De Cremer sera aux manettes du VAR.

Enfin, on notera que le choc de la journée entre l'Antwerp et Genk sera arbitré par Lothar D'Hondt. Toutes les désignations arbitrales de la D1A et de la D1B sont à retrouver en cliquant ici.