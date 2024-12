Pas de transferts en janvier ? Le club sanctionné par la Commission des licences réagit fermement

Les nouvelles ne sont pas bonnes au Beerschot. Sous le coup d'une interdiction de transfert émanant de la Commission des licences, le club a réagi dans un communiqué.

Le Beerschot aborde la nouvelle année en tant que lanterne rouge avec seulement 12 points après 20 matches. Et ce n'est pas l'interdiction de transfert pour janvier qui facilitera l'opération maintien.

La Commission des licences a officialisé la sanction (qui prévoit également une réduction de deux joueurs de plus de 21 ans sur leur liste éligible) suite au retard de payement du club quant à certaines dettes contractées. Les Rats ont officiellement réagi.

"Notre club a reçu une interdiction temporaire de transfert de la part de la Fédération belge de football. Nous sommes conscients de cette sanction et avons pris des mesures pour que cette interdiction soit levée le plus rapidement possible" commence le communiqué.

Plus de peur que de mal ?

"Notre actionnaire a déposé le montant requis il y a quelques jours, mais en raison des vacances, la réception de l'argent a été retardée. Par conséquent, les paiements n'ont pu être traités que vendredi. Il n'a donc pas été possible de régler les dettes plus tôt" se justifient les dirigeants anversois.

Le club l'affirme, cette interdiction des transferts sera rapidement levée : "Lundi, les dettes en suspens seront réglées et les documents justificatifs seront transmis au service des licences. Une fois que ce sera fait, l'interdiction de transfert sera levée". Dirk Kuyt pourrait donc bien voir son noyau renforcé cet hiver.