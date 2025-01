Le Boxing Day en Pro League, bonne ou mauvaise chose ? Le Gallois Chris Coleman est bien placé pour en parler...

En Premier League, le Boxing Day est une coutume. En ce premier janvier, Brentford et Arsenal se sont affrontés. Une pratique que n'apprécie pas Chris Coleman, l'entraîneur gallois d'OHL.

De coutume en Angleterre depuis bien longtemps, le Boxing Day a été intégré en Belgique. Les clubs et joueurs de Pro League n'ont qu'une petite pause depuis les derniers matchs du 27 décembre. C'est une bonne chose, selon l'entraîneur d'OHL, Chris Coleman. "En tant que joueur, j'ai toujours été habitué à jouer pendant la période de Noël. En tant qu'entraîneur, j'ai déjà vécu les deux, car j'ai déjà entraîné dans d'autres pays" a déclaré le Gallois dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Je suis en faveur d'une pause, même si ce n'est que pour quatre ou cinq jours. Une pause d'une semaine serait parfaite pour les joueurs. Lorsque vous enchaînez autant de matchs, il est impossible pour les joueurs de maintenir le même niveau."

Coleman pas aveugle face à la charge mentale

Pour Coleman, cette pause ne devrait donc pas durer plus longtemps que ce qui est actuellement le cas en Jupiler Pro League. "C'est éprouvant mentalement et physiquement pour les joueurs, peut-être même plus mentalement. Je pense que la pause est importante. Je suis ici depuis seulement quelques semaines, mais de nombreuses personnes du club ont déjà vécu une première moitié de saison difficile avec de nombreux matchs nuls."

"Ce n'est pas tellement à mon sujet, mais beaucoup de gens du club ont assisté à tous ces matchs. Il suffit d'imaginer si nous avions pu transformer deux de ces matches nuls en victoire. Notre position serait déjà bien plus saine."

Cela aurait également un impact sur le plan mental. "Nous prenons maintenant une pause de quatre à cinq jours, puis nous entamons un nouveau chapitre, la deuxième moitié de la saison."