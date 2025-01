Deux pépites de Pro League à la table de Lamine Yamal : une statistique folle !

Lamine Yamal a été élu Meilleur jeune de l'Euro 2024 et impressionne tout le monde au FC Barcelone. Pourtant, cette saison, un jeune joueur de Pro League a fait mieux !

Lamine Yamal (17 ans) aura été l'un des joueurs de l'année 2024, avec une explosion au plus haut niveau et un Euro 2024 de folie. L'ailier du FC Barcelone confirme en championnat cette saison : en 16 matchs, il a marqué 5 buts et délivré 10 passes décisives.

De superbes chiffres, d'autant plus au niveau auquel Yamal évolue. Sur le plan purement statistique, cependant, un jeune joueur a mieux que lui... et il évolue en Belgique. En effet, parmi les joueurs de 18 ans et moins, Yamal est devancé cette saison... par Luka Vuskovic, le défenseur central de Westerlo.

Le Croate est le meilleur buteur en Europe dans sa catégorie d'âge, et ce alors qu'il évolue en défense. Six buts, dont sa superbe retournée acrobatique contre Bruges, qui le placent au-dessus de Yamal, Eliesse Ben Seghir (Monaco) mais aussi... Chemsdine Talbi, l'ailier du Club de Bruges (5 goals).

Vuskovic a clairement un grand avenir devant lui, et celui-ci est même déjà tracé puisque le défenseur croate rejoindra Tottenham après son prêt à Westerlo. Les Spurs ont déjà versé 11 millions d'euros pour le joueur du Hajduk Split, et se réjouissent certainement de voir son évolution en Jupiler Pro League.