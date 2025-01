Jean Butez va gâcher la chance... d'Hervé Koffi : Will Still évoque le départ de son gardien

Brice Samba va quitter le Racing Lens direction le Stade Rennais, et Lens tient déjà son successeur. Jean Butez va rejoindre le Stade Bollaert, et priver Hervé Koffi d'une chance de briller.

Voilà des semaines qu'on le sait : Brice Samba va quitter le Racing Lens, très probablement pour le Stade Rennais qui a lancé les grandes manoeuvres. Will Still a ouvertement évoqué ce départ ce vendredi en conférence de presse, sans enthousiasme : "J'ai appris ça pendant les vacances. Comment je le vis ? C'est évidemment embêtant car c'est notre capitaine et un très, très bon gardien", regrette le coach lensois dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le Belge reconnaît toutefois que le club ne peut rien y faire : "À partir du moment où son choix est fait... Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n'est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc au final, ce n'est pas si compliqué que ça", se résigne Still.

Le dossier Jean Butez, qui semble en bonne voie pour être finalisé, n'a pas été évoqué par Will Still qui a préféré mettre en lumière son numéro 2. Coup du sort : cette doublure n'est autre que... Hervé Koffi, arrivé l'été passé en provenance de Charleroi et qui a jusqu'à présent dû se contenter d'un match de Coupe de France.

"Hervé jouera dimanche et jusqu'à nouvel ordre. Il avait fait un bon match contre Paris (en Coupe, nda) et sera donc là ce week-end. À lui de prouver qu'il est bon et a les qualités pour être là", résume son entraîneur. "Puis, Brice Samba sera remplacé, un processus de recrutement sera mis en place".

Deux anciens portiers de l'Excel Mouscron seront donc à la lutte dans le Nord de la France pour le poste de n°1. Et après une demi-saison passée sur le banc, rien ne dit que Jean Butez sera immédiatement le titulaire quand il débarquera en Ligue 1...