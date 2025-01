Pas Manchester United, mais un réel candidat à la Premier League : l'intérêt pour Senne Lammens augmente encore en Angleterre

Cité à Manchester United, Senne Lammens ne devrait pas rejoindre Old Trafford. Il pourrait cependant signer dans un autre grand club d'Angleterre.

Manchester United n'est pas très content avec ses gardiens. Le titulaire, André Onana, ne convient pas, tout comme son remplaçant, Altay Bayindir.

Selon la presse anglaise et le Daily Star, les Mancuniens seraient donc à la recherche, cet hiver, d'un nouveau portier et auraient coché le nom de Senne Lammens, de l'Antwerp, ainsi que celui d'un certain Bart Verbruggen, titulaire avec Brighton.

Cependant, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano relaie ce vendredi qu'Altay Bayindir pourrait recevoir une nouvelle chance à Manchester United... dans la peau d'un titulaire. Ce qui remettrait donc en cause l'arrivée de Senne Lammens.

Le Diablotin pourrait toutefois bel et bien quitter le Bosuil cet hiver, en direction de la Premier League. En effet, le média anglais CaughtOffside rapporte qu'Arsenal serait aussi intéressé par ses services.

Senne Lammens ne serait cependant pas titulaire avec les Gunners, qui comptent encore sur David Raya. Lammens pourrait prendre la place de Neto, deuxième gardien de 35 ans prêté par Bournemouth qui retournera chez les Cherries en fin de saison. L'Antwerp espère recevoir un chèque supérieur à 10 millions d'euros.