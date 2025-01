📷 Cela en dit long sur la mentalité du garçon : des adieux peu habituels pour Dedryck Boyata après la résiliation de son contrat au Club de Bruges

Dedryck Boyata a fait ses adieux au Club de Bruges. Il était très apprécié au sein du groupe.

Il y a deux jours, le Club de Bruges et Dedryck Boyata sont parvenus à un accord pour mettre fin au contrat du joueur. L'ancien Diable Rouge était tombé aux oubliettes mais son gros salaire continuait à être un poids pour les finances du Club.

Son aventure en Venise du Nord, riche de seulement dix titularisations en deux ans et demi, s'est achevée sur des derniers mois très pénibles. Le défenseur de 34 ans n'a pas été repris une seule fois en championnat cette saison, devant même s'entraîner à l'écart.

"Ils veulent que je me change dans une petite pièce où l'équipe de nettoyage garde ses affaires. Je refuse. Je prends mes vêtements et je me change simplement dans le vestiaire. Et comme je ne peux m'entraîner seul qu'en après-midi, je ne peux plus non plus manger au club. Ils veulent donc s'assurer que je n'aie plus aucun contact avec mes coéquipiers. C'est comme si j'avais une maladie ultra-contagieuse" avait-il témoigné.

Pas rancunier pour un sou

Malgré le manque de respect dont il s'estimait victime, Dedryck Boyata est parti sur une bonne note, avec une photo de famille avec tout le groupe et le staff brugeois, le sourire aux lèvres, pour prendre congé dignement de ceux qui continuaient à l'estimer.

Si certains joueurs seraient partis en claquant la porte après un tel traitement, l'ancien espoir de Manchester City a choisi de s'en aller en douceur, remerciant même publiquement le Club de Bruges. Les joueurs brugeois ont d'ailleurs pratiquement tous réagi avec des commentaires bienveillants, lui signifiant qu'il allait manquer à tout le monde.