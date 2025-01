Sera-t-il la belle surprise du Club de Bruges en 2025 ? "C'est pour ça que notre noyau est aussi grand"

Que ça soit en Coupe de Belgique, en Jupiler Pro League ou en Ligue des Champions, de nombreux matchs importants arrivent pour le Club de Bruges. Heureusement, les Blauw & Zwart disposent d'un effectif suffisamment large.

Les remplaçants du Club de Bruges vont jouer un rôle majeur dans ces semaines chargées. Contre Louvain, mardi en Coupe de Belgique, plusieurs joueurs habitués au banc et en manque de temps de jeu ont eu l'occasion de se montrer, comme Bjorn Meijer et Michal Skoras.

"Ils sont impatients de jouer et ont aidé l'équipe à remporter la victoire. Ce genre de périodes est exactement la raison pour laquelle nous avons un effectif aussi large. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à apporter leur contribution", a déclaré Nicky Hayen après la rencontre.

Michal Skoras pourrait jouer un rôle important à Bruges en 2025

L'un d'eux, en particulier : Michal Skoras, buteur sur penalty. Monté au jeu à un quart d'heure du terme seulement, le Polonais a toutefois eu l'occasion de montrer que Nicky Hayen pouvait encore compter sur lui.

L'ailier droit de 24 ans a inscrit son deuxième but de la saison, ce qui lui donnera beaucoup de confiance pour 2025. D'autant qu'avec le départ de plus en plus probable d'Andreas Skov Olsen, une place pourrait se libérer, et l'international polonais a neuf reprises a déjà prouvé qu'il avait de nombreuses qualités.

Avec les semaines chargées qui s'annoncent, Nicky Hayen devra pouvoir compter sur l'ensemble de son groupe pour s'en sortir. Les Blauw & Zwart seront confrontés à un nouveau défi important, dimanche, contre Anderlecht.