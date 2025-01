Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Najar Rodriguez - López Sabata - Berthelin

Le mercato est très agité à Lens concernant les gardiens. Et cela va même jusqu'à toucher les entraîneurs des gardiens. ( Lire la suite )

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Accord total trouvé, photos réalisées, puis volte-face de dernière minute et 300.000€ dans le vide : le RC Lens et Will Still au cœur d'une histoire complètement folle !

Décidément, le RC Lens ne parvient pas à signer un nouveau gardien. Après l'échec dans le dossier Jean Butez, les Sang & Or ont jeté leur dévolu sur Pau Lopez. Le club de Will Still a même déjà communiqué sur la signature du portier espagnol... qui ne viendra finalement pas ! (Lire la suite)

Pourtant rentré au pays, l'ancien d'Anderlecht Andy Najar va quitter le Honduras et s'offrir un nouveau défi

Retourné au Honduras après des passages dans deux clubs de MLS, Andy Najar va faire son retour aux États-Unis. L'ancien joueur d'Anderlecht va s'engager à Nashville et revenir dans le championnat américain. (Lire la suite)