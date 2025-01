Retournement de situation pour Leandro Trossard ?

Leandro Trossard va-t-il quitter Arsenal ? Récemment, la presse anglaise affirmait que le Diable Rouge avait refusé une prolongation de contrat chez les Gunners.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 à Arsenal, Leandro Trossard a-t-il refusé une prolongation chez les Gunners ? C'est ce qu'affirmait récemment Steve Kay, spécialiste du mercato anglais. De quoi raviver les rumeurs de transfert, puisque Trossard avait été dans le viseur d'un club saoudien l'été passé.

Mais voilà qu'une autre source, à savoir Charlie Gordon, journaliste au Daily Express, nuance ces informations. Arsenal et Trossard n'auraient pas encore entamé les discussions pour une prolongation de contrat, mais le club londonien souhaiterait ouvrir les négociations assez rapidement.

Et, surtout, Leandro Trossard n'aurait en réalité pas reçu - et donc pas refusé - d'offre. Il souhaiterait idéalement rester à Arsenal, où il n'a manqué aucun match cette saison même s'il n'est pas un titulaire indiscutable dans l'équipe de Mikel Arteta.

L'intérêt saoudien, cependant, demeurerait réel et on imagine que si un accord n'est pas trouvé entre les deux parties, un départ sera possible, cet hiver ou - plus probablement - l'été prochain. Même en cas de prolongation, rien n'indique que Trossard ne quittera pas Arsenal lors du mercato estival, mais Arsenal pourrait alors en demander le prix fort.

Le Diable Rouge a disputé 20 matchs de Premier League cette saison, inscrivant 3 buts et 2 passes décisives.