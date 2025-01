Un ancien joueur du RFC Seraing suivi avec attention par un candidat au top 6, mais pas seulement

Après Stephen Welsh, Malines voudrait s'offrir un nouveau renfort défensif. Celui-ci pourrait se nommer Aboubacar Lô, que nous avons connus au RFC Seraing.

Après vingt journées de championnat, Malines est toujours dans la course aux Play-Offs 1. Suite à la victoire du Standard face à Courtrai, le KaVé est virtuellement redescendu à la neuvième place, mais à trois longueurs seulement de La Gantoise, sixième.

Derrière les casernes, on croit donc à l'exploit de rejoindre le top 6. Mais pour cela, tout le monde est conscient, et Besnik Hasi le premier, qu'il faut du renfort pour aborder la seconde partie de saison.

Après avoir déjà recruté Stephen Welsh, défenseur central écossais prêté par le Celtic, les Malinois voudraient un autre renfort défensif, et se tourneraient vers un joueur qui a déjà foulé certaines pelouses belges.

Selon les dires d'Africa-foot, Malines serait en effet sur la piste d'Aboubacar Lô, que nous avons connus au RFC Seraing, en Challenger Pro League, et qui évolue désormais au FC Metz, nouveau club d'Arnaud Bodart, en Ligue 2.

Si les Messins sont quatrièmes du championnat et dans la course pour la montée en Ligue 1, le défenseur central sénégalais pourrait ne pas attendre la fin de la saison pour rejoindre une équipe de première division. D'autant que, selon les mêmes sources, Servette, en Suisse, et Braga, au Portugal, seraient aussi intéressés. Son contrat expire le 30 juin prochain, ce qui l'a rendu libre de négocier avec qui il le souhaitait dès le 1er janvier.