Mike Penders revient bien dans le coup et savoure son retour réussi : "Nous avons frappé aux bons moments"

Après le match de coupe face au STVV, le portier a effectué sa troisième apparition de la saison en Jupiler Pro League.

Mike Penders enchaine les titularisations. Sous la barre transversale contre STVV en Croky Cup, il a fait sa troisième apparition de la saison en Jupiler Pro League samedi pour la réception d'OHL. Et il n'a pas déçu avec quelques arrêts déterminants.

Genk a tenu le zéro et a enregistré une victoire (2-0) difficile après avoir rapidement été réduit à dix. Penders est fier de la performance de son équipe : "Nous avons affiché la bonne mentalité aujourd'hui. Au début, nous avons dû jouer avec un homme en moins, ce qui signifie que nous avons été mis au défi à certains moments. Mais je suis content d'avoir pu aider l'équipe avec quelques bons arrêts", a déclaré le gardien de but sur le site officiel de Genk.

Dès la sixième minute du match, Genk s'est retrouvé à dix : "À la mi-temps, l'entraîneur a dit que nous devions continuer à y croire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons frappé aux bons moments. Il y a certes penalty mais on n'obtient pas de penalty si on n'attaque pas."

Genk devra afficher un autre visage en demi-finale aller de coupe qui l'attend déjà dans quelques jours : "Nous restons sereins, mercredi prochain, nous nous rendrons à Bruges et nous voulons commencer le match avec la même conviction."

Le Racing aura en effet gros à jouer en coupe face à Bruges, avant d'enchainer deux déplacements de suite à Malines puis à Westerlo.