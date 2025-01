Reprise dans le brouillard en lisière du top 6 : un 0-0 qui laisse le Standard à trois points des Playoffs 1

Après le partage dans le derby anversois, La Gantoise et Dender ont aussi partagé l'enjeu. Un match sans réel relief.

Sans avoir l'air d'y toucher, Dender continue à rester aux abords des Playoffs 1. En cas de victoire à domicile contre La Gantoise, les promus seraient revenus à hauteur de la sixième place des Buffalos.

Mais après s'être offert un match pétillant de bout en bout pour finir l'année en force au Lotto Park, le match d'aujourd'hui était plus insipide.

Tout reste ouvert

Aux points, Gand était sans doute le plus proche de l'emporter. Mathias Delorge a vu sa reprise repoussée par la barre, Omri Gandelman a raté de manière assez incompréhensible la plus grosse occasion du match.

Pour le reste ? Rien à voir, circulez. Le match s'est conclu par un 0-0 finalement assez fidèle au jeu, ou plutôt au non-jeu proposé par les deux équipes.

La Gantoise maintient donc l'écart de trois points avec la meute de poursuivants au top 6, à commencer par Dender et le Standard (Malines, qui compte un match de moins, et Charleroi sont un point plus loin). Mais cela ne rassurera pas Wouter Vrancken, dont l'équipe continue à peiner offensivement sans Max Dean, blessé jusqu'en fin de saison.