🎥 Trop sous-estimé en Pro League ? Un joueur belge se distingue en FA Cup, sa réaction au trophée d'homme du match fait encore rire les supporters

Casper De Norre a livrĂ© un match plein avec Millwall. Il a mĂȘme Ă©tĂ© mis en avant par la FA.

Roméo Lavia de retour de blessure, Wout Faes et Amadou Onana buteurs, Jérémy Doku en démonstration, Norman Bassette auteur du tir au but décisif pour Coventry : la FA Cup a plus que souri aux joueurs belges ce weekend. Ce lundi, un autre compatriote, moins médiatisé, a lui aussi fait trembler les filets.

Voilà un an et demi que Casper De Norre a quitté la Pro League pour les pelouses anglaises. Le milieu de terrain est dans son élément en Championship, où il peut s'époumoner aux quatre coins du terrain dans des rencontres débridées.

Homme du match en toute décontraction

Titulaire en championnat, De Norre l'était aussi en FA Cup hier soir. Dans le ventre mou en Championship, Millwall a fait le plein de confiance avec une victoire 3-0 contre Dagenham & Redbridge, quinzième de National League, le cinquième échelon du football anglais.

L'occasion pour Casper De Norre de se mettre en évidence. Celui pour qui Genk a tout de même payé quatre millions d'euros en 2019 a inscrit le deuxième but de la soirée d'une infiltration parfaitement conclue dans le rectangle.

Casper De Norre started the move with a beautiful turn, and ended it with a lovely finish for @MillwallFC 🩁#EmiratesFACup pic.twitter.com/usA1YD0eI3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 13, 2025

Le Limbourgeois de 27 ans a même été élu homme du match, semblant aussi surpris qu'heureux de ce titre honorifique.