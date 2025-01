0-3, mais Vanhaezebrouck a une analyse étonnante : "Anderlecht était même meilleur que Bruges !"

Le résultat du topper reflète-t-il le niveau des deux équipes ? Pas aux yeux de Hein Vanhaezebrouck.

L'ancien entraîneur de La Gantoise n'était pas d'accord, notamment, avec l'analyse du commentateur et analyste Gilles De Bilde qui évoquait des choix tactiques incorrects de la part de David Hubert et une supériorité numérique brugeoise dans l'entrejeu. "Cette analyse était très étrange", déclare Hein Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad.

"Elle était même fausse, il n'y avait pas de supériorité numérique pour Bruges. Le 4-3-3 de Bruges faisait juste face à un 5-2-3 anderlechtois, mais en réalité, c'était souvent un 5-4-1 et Anderlecht avait un homme de plus", pointe-t-il. "Maamar jouait souvent en latéral inversé, Dreyer revenait souvent dans l'axe. Dolberg descendait pour amener du soutien et était un électron libre".

Bref : à la pause, n'était le score, Vanhaezebrouc aurait jugé la tactique de David Hubert tout à fait réussie. "Il a probablement opté pour ça afin que ses jeunes défenseurs ne soient pas en un-contre-un lors des contres brugeois. Ca avait fonctionné contre le Slavia Prague, un match difficile. Le pressing d'Anderlecht marchait bien sur la défense du Club".

Hein Vanhaezebrouck reconnaît toutefois que la victoire de Bruges est méritée. "Mais eux-mêmes parlent de victoire "mature". Cela signifie généralement que vous n'avez pas eu un contrôle total. Anderlecht était meilleur. Ils étaient au moins au même niveau que Bruges et créaient plus d'occasions", affirme-t-il encore.

""Le score laisse penser que le Club a dominé, mais ce n'était pas le cas. À certains moments, Anderlecht était la meilleure équipe", conclut l'ex-coach gantois. David Hubert appréciera.