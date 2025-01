Titulaire contre Barcelone et Monaco en Ligue des Champions, il va déjà signer son retour en Jupiler Pro League

Le KV Courtrai est bien occupé sur le marché des transferts. Les Kerels, qui ont déjà officialisé Marco Ilaimaharitra et plusieurs autres recrues, vont aussi voir revenir leur ancien gardien.

Comme la saison dernière, le KV Courtrai est en mauvaise posture et doit éviter la relégation. Pour ce faire, un mercato hivernal de qualité est prévu.

Depuis début janvier, les Kerels ont déjà enregistré les arrivées de Luqman Hakim, Ryotaro Tsunoda, Mouhamed Guèye et Dermane Karim, alors que l'ancien capitaine de Charleroi, Marco Ilaimaharitra, a été officialisé mercredi soir. Et ce n'est pas tout, puisque les Flandriens cherchent aussi un nouveau gardien.

Marko Ilic va faire son retour à Courtrai

Après le départ de Tom Vandenberghe vers La Gantoise et la blessure de Patrik Gunnarsson, seul Lucas Pirard est encore présent. Une piste toutefois étudiée par le Standard, qui pourrait recruter un nouveau second gardien. Pour cette raison, Courtrai s'est tourné vers Marko Ilic, selon le Nieuwsblad.

Le gardien de 26 ans a déjà évolué au stade des Éperons d'Or entre 2020 et 2023. Ensuite, le Serbe a signé avec les Colorado Rapids en MLS.

Cette saison, Marko Ilic est revenu dans son pays d'origine et évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a commencé la saison en tant que gardien titulaire et a même disputé deux matchs de Ligue des Champions (contre l'AS Monaco et le FC Barcelone), mais est désormais de retour sur le banc. Son retour à Courtrai serait quasiment bouclé.