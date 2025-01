Olivier Renard continue de prospecter : bientôt le deuxième joueur gallois de l'histoire d'Anderlecht ?

Les dernières semaines l'ont montré, Anderlecht ne souhaite pas uniquement renforcer l'équipe première. Les RSCA Futures ont aussi leur budget propre, de quoi attirer des recrues d'avenir.

Enzo Sternal et Ibrahim Kanaté ont dernièrement rejoint l'équipe, avec pour objectif d'un jour intégrer le noyau A, mais aussi d'assurer le maintien des jeunes Mauves en D1B dans un premier temps. Considérée comme une vitrine du club et même comme un argument de vente, l'équipe espoir est abordée avec beaucoup de sérieux par Olivier Renard.

C'est également dans cette optique qu'Anderlecht s'intéresse à Tanatswa Nyakuhwa. Il s'agit d'un jeune ailier gallois. Egalement d'origine zimbabwéenne, le garçon représente le Pays de Galles, évoluant avec les U19 nationaux.

🟣 Infos #RSCA :

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sporting #Anderlecht have been enquiring about Welsh winger Tanatswa Nyakuhwa, 19, who plays for Cardiff City. The player’s monitored, especially for the upcoming transfer windows… A case to follow in the future. Wait&See. #mercato #JPL pic.twitter.com/EAR8xk61KD