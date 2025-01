Officiel : annoncé comme déterminant dans la lutte pour le maintien, il quitte la Belgique après un début de saison décevant

Yves Vanderhaeghe doit essayer de sauver le KV Courtrai de la relégation. Ce ne sera pas facile dans les huit prochaines semaines et durant les très probables play-downs. En attendant, des renforts sont recherchés et des départs sont également prévus.

Karim Dermane, un milieu de terrain défensif togolais appartenant au City Football Group, est arrivé en prêt en provenance de Lommel. De plus, l'expérimenté Marco Ilaimaharitra a aussi posé ses valises à Courtrai. Mais dans l'autre sens, il y a également du mouvement.

🤝 Billal Messaoudi est prêté au Bandirmaspor pour le reste de la saison. Le club turc a également obtenu une option d'achat.



Nous souhaitons beaucoup de succès à Billal en Turquie! pic.twitter.com/sdyqADqzok — KV Courtrai (@kvkofficieel) 20 janvier 2025

Kristiyan Malinov a déjà changé de club fin décembre, tandis que Kaneko et Takamine ont quitté les Kerels. Tom Vandenberghe a été vendu à La Gantoise et la location de Roko Simic a été interrompue plus tôt que prévu.

Fin de l'histoire à Courtrai

En outre, des rumeurs circulaient selon lesquelles Billal Messaoudi pourrait aussi quitter rapidement le club. Bandırmaspor, formation de deuxième division turque, avait en effet montré de l'intérêt pour l'Algérien. Le club a rapidement formulé une offre.

Un accord a maintenant été trouvé. Le club turc louera Messaoudi jusqu'à la fin de la saison et a obtenu une option d'achat. Étant donné la saison difficile de Messaoudi, un transfert hivernal n'était pas un choix illogique. Il n'a eu que six titularisations cette saison et est entré en jeu neuf fois, accumulant à peine 688 minutes de jeu sur l'ensemble des compétitions.