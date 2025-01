Le RWDM et la RAAL doivent rager : Zulte Waregem revient de loin et bat Eupen !

Scénario mouvementé au Gaverbeek, où Zulte Waregem a renversé une situation fort mal embarquée et battu l'AS Eupen. C'est le RWDM, vainqueur, et la RAAL qui joue demain, qui doivent rager...

Le RWDM espérait certainement s'être joliment rapproché du leader ce samedi avec sa victoire (1-0) contre le Jong Genk. En effet, après une grosse demi-heure de jeu, l'AS Eupen menait de deux buts, via des buts de Gedikli et Caliskan.

Mais juste avant la pause, un fait de jeu va tout changer : l'expulsion... d'Emheran Gedikli, premier buteur du soir. Dès lors, sans surprise, le leader va mettre la pression sur les Pandas, et revenir dans le match en seconde période.

Il faudra cependant attendra la 68e minute pour que Stavros Gavriel remette l'Essevee sur la bonne voie (1-2), avant que Matheus Machado égalise quelques minutes plus tard (71e, 2-2). On sent que le scénario a totalement changé quand, à la 72e, dans la foulée de cette égalisation, Eupen voit Pattynama prendre sa seconde jaune.

À 9 contre 11, face à un leader qui est décidément bien difficile à embêter cette saison, l'AS Eupen n'a rien ) espérer : Matheus Machado fera 3-2 à la 81e minute, et Zulte Waregem prend trois points qui vont faire du bien et ont tout d'une victoire de champion.

Le leader conserve donc 7 points d'avance sur le RWDM, et attend sereinement de voir ce que fera la RAAL en déplacement au Club NXT ce dimanche. La pression est sur les poursuivants...