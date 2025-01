🎥 Un enchaînement de classe mondiale pour décider de la rencontre : la RAAL regoûte à la défaite juste avant le choc contre Zulte

La RAAL se déplaçait chez les U23 du Club de Bruges. Un match à oublier pour les Loups.

Après trois partages de rang, La Louvière avait à coeur de renouer avec la victoire, surtout avant de recevoir Zulte Waregem le weekend prochain, un match qui pourrait bien décider de la suite du championnat. Mais avant cela, il y avait donc ce déplacement au Club NXT, cinquième de la série.

Des Brugeois qui étaient renforcés par Romeo Vermant, d'ailleurs auteur du seul but de la première mi-temps, juste avant le repos. Une avance relativement méritée face à des Loups moins entreprenants qu'à l'accoutumée.

Recadrés par Frédéric Taquin à la mi-temps, les visiteurs sont immédiatement revenus avec de meilleures intentions, allant chercher un penalty dès la reprise. Mouhamed Belkheir ne s'est pas fait prier pour égaliser (47e, 1-1).

Le Club NXT émerge en fin de match

La RAAL a alors cru que le vent avait tourné. Mais le Club NXT a mis fin au temps fort visiteur...avec un but à cinq minutes du temps réglementaire. Et quel but ! L'enchaînement de Lynnt Audoor est tout simplement splendide.

FT | Première défaite pour la RAAL La Louvière depuis le 10/11 contre Zulte Waregem. Le tout avant d’affronter… Zulte Waregem la semaine prochaine. ūüė¨ūüĒú #NXTRAL pic.twitter.com/rIOV0rc815 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 26, 2025

Défaits 2-1, les Louviérois perdent donc leur deuxième place au profit du RWDM. Leur première défaite depuis le 10 novembre (sur le terrain de Zulte Waregem), les laisse à neuf points du Essevee, qu'ils accueilleront le weekend prochain dans le match au sommet de la D1B.