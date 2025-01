Le football belge est en deuil : un ancien Diable Rouge du RFC Liège nous a quittés à 91 ans

Guy Delhasse s'est éteint aujourd'hui. L'ancien gardien a joué pendant pendant quinze ans au RFC Liège.

On a appris aujourd'hui la disparition de Guy Delhasse. Son fils Patrick a confirmé la nouvelle à La Dernière Heure : "Il nous a quittés cet après-midi. Il s'est éteint sur son lit, à la maison de repos, sans souffrir".

Il peut être fier de son père, vaillant jusqu'à 91 ans et gloire du RFC Liège. Guy Delhasse avait rejoint le Sang et Marine en 1952, alors qu'il n'avait que 19 ans.

A jamais dans l'histoire du RFC Liège

Le portier n'a quitté Rocourt que 15 ans plus tard, pour une dernière pige de deux saisons à Beringen. Avec le RFC Liège, il décroche le titre de Champion de Belgique en 1953 (le dernier de l'histoire du club), terminant également vice-champion derrière Anderlecht six ans plus tard.

Delhasse a gardé les buts liégeois à 386 reprises, cela lui a d'ailleurs ouvert les portes de l'équipe nationale (sept apparitions chez les Diables).

La rédaction de Walfoot tient à adresser ses plus sincères condoléances aux proches de Guy Delhasse ainsi qu'à ceux qui ont pu le côtoyer, sur un terrain ou en dehors.